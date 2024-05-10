Зюганов рассказал о наказе новому составу правительства от КПРФ

Зюганов: фракция КПРФ подготовила наказ новому составу правительства РФ

Фракция КПРФ подготовила наказ новому составу кабмина. Об этом рассказал журналистам лидер партии Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

По словам Зюганова, члены фракции подготовили наказ, предварительно посоветовавшись. Политик уточнил, что данный наказ предусматривает реализацию тех установок, которые получил депутат Николай Харитонов.

Зюганов также отметил, что речь идет о программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» и 12 законопроектах партии. Лидер партии добавил, что правительство должно работать как слаженная команда. Он отметил, что у КПРФ вызывает вопросы финансово-экономический блок нынешнего состава кабмина.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует создать реестр нуждающихся в социальной помощи россиян до конца 2024 года.