Бывшему вратарю ЦСКА Федотову запретили участвовать в Олимпиаде

IIHF запретила хоккеисту Ивану Федотову участвовать в международных турнирах

Международная федерация хоккея (IIHF) запретило российскому вратарю Ивану Федотову участвовать в международных турнирах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

IIHF принял решение о трехлетнем отстранении Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх. Причиной стало нарушение правил трансфера.

23 апреля клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» заключил с Федотовым новый двухлетний контракт. Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА. В результате Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России и Федотова за то, что он принимает участие в матчах Континентальной хоккейной лиги при действующем контракте с «Филадельфией».