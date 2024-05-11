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22:40, 11 мая 2024Среда обитания

ESG-инвестфонды уличили в гринвошинге

Исследование: 40 % "зеленых" инвестфондов в Европе вкладывают в нефть

Фото: Business Wire / AP

Согласно новому исследованию, 40 процентов инвестиционных фондов в Европе, позиционирующих себя как «зеленые», на деле противоречат заявленным миссиям. Они вкладывают деньги клиентов в загрязняющие окружающую среду отрасли — добычу нефти, газа и угля. К такому выводу пришли аналитики платформ Follow the Money и Investico, сообщает издание Commercial Risk.

Для исследования специалисты проанализировали 1,27 тысячи европейских инвестиционных фондов. Речь идет о компаниях, которые внедряют устойчивые методы ведения бизнеса без энтузиазма, привлекают клиентов обещаниями доходности, соответствующей требованиям ESG, но в реальности покупают ценные бумаги, которые выпускают загрязняющие окружающую среду компании.

Лидерами антирейтинга оказались американский фонд BlackRock и его французский конкурент Amundi, вложившие, вопреки обещаниям, 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов) и 994 миллионов евро (1,07 миллиарда долларов) соответственно добычу ископаемого топлива.

Многие фонды противоречат новым правилам устойчивых инвестиций, которые в настоящее время разрабатывает Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA). По прогнозам, нарушать правила ESMA в Нидерландах будут более половины фондов, определяющих себя как «зеленые». В Дании, Швейцарии, Испании и Италии такими окажутся почти половина компаний.

Ранее стало известно, что американский банк JP Morgan и инвесткомпания Pimco, а также крупнейшие мировые фонды State Street и BlackRock объявили о выходе из международной программы Climate Action. Это произошло после того, как Climate Action потребовала от компаний раскрывать экологические данные и публиковать переговоры, в которых фирмы агитировали бы клиентов и партнеров снижать вредные выбросы.

Мария Черкасова
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