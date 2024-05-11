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15:32, 11 мая 2024Наука и техника

Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

Microsoft изменила раздражающую особенность форматирования документов Word

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Корпорация Microsoft изменила правила вставки текста и изображений в документ Word. Об этом сообщается в блоге компании.

Функция Merge formatting позволит вставлять текст или изображения с применением форматирования, которое используется в документе. Ранее при копировании и вставке данных форматирование документа, куда они переносились, могло быть повреждено.

Журналисты издания PCWorld поприветствовали нововведение редактора Word. По их словам, раньше из-за вставки сторонних текста и фотографий форматирование документа могло «поехать» — они назвали эту особенность программы раздражающей. «Поведение Microsoft Word по вставке по умолчанию — это кошмар, и так было всегда», — отметили специалисты.

Новая функция доступна в версии Word 2405 для Windows. Чтобы настроить опцию вставки с сохранением форматирования или без, нужно перейти в раздел «Файл», затем «Параметры», после этого открыть подраздел «Дополнительно» и выбрать пункт «Вырезать, копировать и вставить».

Ранее журналисты издания Deskmodder обнаружили в Windows 11 встроенное ПО, замедляющее операционную систему. Специалисты заявили, что утилита BitLocker предназначена для шифрования данных, однако на деле тормозит работу системы.

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      Андрей Ставицкий
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