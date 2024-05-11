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23:24, 11 мая 2024Мир

Германия назвала наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

Шольц назвал наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предостерегаем от этого и не думаем, что существует какая-либо концепция, которая в конечном итоге не допустит невероятных человеческих потерь среди невинных мирных жителей», — сказал он. При этом политик подтвердил позицию ФРГ, согласно которой Израиль имеет право на самооборону и борьбу с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе.

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      Марина Совина
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