Макрон высказался об уходе Мбаппе из ПСЖ

Макрон понадеялся на то, что после ухода из ПСЖ Мбаппе сможет выступить на ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об уходе футболиста Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Huffpost.

«Я рассчитываю на то, что "Реал Мадрид" отпустит Килиана на Олимпийские игры и что он сможет приехать и сыграть со сборной Франции», — понадеялся глава Франции.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду. 19 февраля Marca сообщала о договоренности француза с мадридским «Реалом».

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.