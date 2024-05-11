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08:23, 11 мая 2024Мир

МИД раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в России

МИД: новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала

Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Беляев раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в РФ. Он сообщил в интервью с ТАСС, что послом станет Марья Лиивала.

«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — уточнил он. Беляев назвал Лиивалу опытным и высокопрофессиональным дипломатом. «Она неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений», — добавил он.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Финляндии с Россией могут быть открыты для пассажирских перевозок в случае, если будет принят закон о беженцах.

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      Маргарита Пименова
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