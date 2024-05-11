Мурашко останется на посту министра здравоохранения

РБК: Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения РФ

Михаил Мурашко, являющийся министром здравоохранения с 2020 года, сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с кадровыми решениями.

Уточняется, что данную информацию изданию сообщили собеседники в фармотрасли и источник, близкий к Минздраву.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом стало известно из указа главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Ранее глава государства подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

