«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ

«Рубин» со счетом 3:1 победил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ

«Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Рубина» забитыми мячами отметились Мацей Рыбус, Александр Мартынович и Богдан Йочич. Еще один гол на счету Кирилла Щетинина из «Ростова». Конец встречи гости доигрывали вдевятером из-за удаления Ивана Комарова и Эяда Эль-Аскалани.

Благодаря победе «Рубин» набрал 41 очко и поднялся с девятого на шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 40 очками идет на восьмой строчке.

В следующем туре «Рубин» 19 мая в гостях сыграет против московского «Спартака». «Ростов» в этот же день примет на своем поле калининградскую «Балтику».