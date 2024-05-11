США заподозрили Израиль в нарушении международных обязательств

США допустили, что Израиль использовал оружие и нарушил гуманитарные права

Администрация президента США Джо Байдена заподозрила Израиль в нарушении международных обязательств по защите мирного населения. Как указывается в докладе американской администрации, Израиль мог использовать оружие США не по назначению. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале уточняется, что руководство США не располагает полной информацией о возможности применения вооружения американского производства израильскими военными, но в администрации президента не исключают такую вероятность.

Ранее большинство союзников США воздержались от голосования в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции по Палестине. Соответствующий документ не поддержали девять государств