В Херсонской области тысячи человек остались без газа

В Херсонской области под обстрел попала газораспределительная станция

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области под обстрел попала газораспределительная станция. Об этом заявил глава областной военной администрации подконтрольных Украине районов Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Под российский обстрел попала газораспределительная станция в Станиславской общине. Без газа остались населенных пункта: Станислав, Широкая Балка, Александровка и Софиевка», — поделился информацией он, добавив, что в них проживают более двух тысяч человек. Прокудин отметил, что вернуть газоснабжение потребителям пока не представляется возможным.

В этот же день также стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара в пригороде Сум. Представители администрации украинского города заявили, что последствия удара уточняются.