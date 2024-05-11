В Минобороны сообщили о сбитых снарядах и беспилотниках в Белгородкой области

Минобороны: в Белгородской области сбиты 21 реактивный снаряд и 9 беспилотников

В Белгородской области сбиты 21 реактивный снаряд и девять беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в ночь на 11 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР). Жертвами стали три человека.