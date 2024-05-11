В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

«Сводки и Аналитика СВО»: после взятия Липцов артиллерия дотянется до Харькова

После взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Липцы российская артиллерия сможет дотянуться до Харькова. Об этом сообщил Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО».

«После взятия Глубокого и Лукьянцов передовые группы армии России вышли на северную окраину Липцов», — говорится в сообщении.

По мнению авторов канала, после взятия Липцов Харьков окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.

Ранее Пушилин призвал освободить русские города на Украине. «Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.