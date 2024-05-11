В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта
«Сводки и Аналитика СВО»: после взятия Липцов артиллерия дотянется до ХарьковаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
После взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Липцы российская артиллерия сможет дотянуться до Харькова. Об этом сообщил Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО».
«После взятия Глубокого и Лукьянцов передовые группы армии России вышли на северную окраину Липцов», — говорится в сообщении.
По мнению авторов канала, после взятия Липцов Харьков окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.
Ранее Пушилин призвал освободить русские города на Украине. «Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.