Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 11 мая 2024Бывший СССР

В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

«Сводки и Аналитика СВО»: после взятия Липцов артиллерия дотянется до Харькова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Липцы российская артиллерия сможет дотянуться до Харькова. Об этом сообщил Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО».

«После взятия Глубокого и Лукьянцов передовые группы армии России вышли на северную окраину Липцов», — говорится в сообщении.

По мнению авторов канала, после взятия Липцов Харьков окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.

Ранее Пушилин призвал освободить русские города на Украине. «Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

      Звезда «Чужого» появится еще в одной космической кинофраншизе

      «Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ

      Штормовое предупреждение объявили в курортном российском регионе

      Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

      В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

      Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на Украине

      Мурашко останется на посту министра здравоохранения

      Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше