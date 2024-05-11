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07:12, 11 мая 2024Бывший СССР

ВСУ подготовят новые бригады для отражения наступления России

Economist: ВСУ сформируют десять новых бригад для отражения наступления России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская армия намерена сформировать десять дополнительных бригад для отражения наступления российских войск. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

Как подчеркивается в материале, создание новых бригад входит в число наиболее приоритетных задач. Издание также обратило внимание на проблемы ВСУ с личным составом. Нехватка солдат вызывает беспокойство, при этом мобилизация на Украине сильно застопорилась, отмечают авторы статьи.

9 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране на 90 дней.

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      Марина Совина
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