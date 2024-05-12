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23:44, 12 мая 2024Культура

Умер актер из «Молчания ягнят»

ABC News: снявшийся в «Молчании ягнят» актер Роджер Корман умер в Калифорнии
Роджер Корман

Роджер Корман. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский актер и режиссер Роджер Корман, сыгравший в «Молчании ягнят», умер в возрасте 98 лет, передает ABC News.

По данным телеканала, артист скончался 9 мая, но известно об этом стало только сейчас. Корман умер в своем доме в Калифорнии. Причина его смерти не раскрывается.

Корман появился на свет 5 апреля 1926 года в Детройте. Помимо актерской карьеры, он запомнился как режиссер, умевший быстро снимать киноленты с маленьким бюджетом. Корман снял первый фильм в 1955 году, в 1960 году создал картину «Магазинчик ужасов» всего за два дня и 30 тысяч долларов.

В копилке актера около 50 проектов. Зрители запомнили его по работам в фильмах «Крестный отец» и «Молчание ягнят». В 2009 году его наградили премией «Оскар» за вклад в развитие кино.

Ранее в Великобритании скончался британский актер Том Уилкинсон.

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      Марина Совина
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