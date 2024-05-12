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05:26, 12 мая 2024Мир

Британский десант высадился недалеко от российской границы

The Mirror: Британия и США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Великобритания совместно с США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси во время учений Swift Respons). Это произошло после заявления Минобороны РФ о том, что российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что в учениях недалеко от российской границы приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских военнослужащих и 60 — из США.

Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Эти маневры являются частью американских учений Defender 23, а также связаны с польскими учениями Anaconda 23.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным российского оборонного ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

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      Марина Совина
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