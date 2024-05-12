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22:33, 12 мая 2024Спорт

Дзюба поделился фото с Овечкиным

Футболист Артем Дзюба выложил совместное фото с хоккеистом Александром Овечкиным
Александр Овечкин и Артем Дзюба

Александр Овечкин и Артем Дзюба . Фото: @artem.dzyuba

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) совместное фото с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Футболист поделился в историях селфи, подписав его «Пузико и деревяшка вместе». Также он продублировал фото в ленте, сопроводив его словом Legend («легенда») и песней All of Me исполнителя John Legend.

Овечкин приехал в Россию после того, как «Вашингтон» вылетел из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде. Россиянин в четырех матчах на вылет не набрал очков.

38-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин также является обладателем Кубка Стэнли-2018. За карьеру в лиге Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в истории.

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      Дарья Коршунова
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