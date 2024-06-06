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09:16, 6 июня 2024Ценности

Раскрыты подробности состояния сына модельера Вячеслава Зайцева

Врачи борются за жизнь сына модельера Вячеслава Зайцева Егора

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналисты Mash раскрыли подробности состояния сына покойного модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева. Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

В настоящий момент 64-летний наследник находится в палате интенсивной терапии в одной из московских клиник. У мужчины скопилась жидкость в брюшной полости и нарушена свертываемость крови. Кроме того, у него появились проблемы с легкими. Врачи борются за жизнь пациента.

4 июня Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.

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      Мария Винар
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