Раскрыты подробности состояния сына модельера Вячеслава Зайцева

Врачи борются за жизнь сына модельера Вячеслава Зайцева Егора

Журналисты Mash раскрыли подробности состояния сына покойного модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева. Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

В настоящий момент 64-летний наследник находится в палате интенсивной терапии в одной из московских клиник. У мужчины скопилась жидкость в брюшной полости и нарушена свертываемость крови. Кроме того, у него появились проблемы с легкими. Врачи борются за жизнь пациента.

4 июня Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.