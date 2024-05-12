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10:01, 12 мая 2024Спорт

Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре министра спорта

СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярева на пост министра спорта

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) воздержится от голосования по кандидатуре на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом РИА Новости сообщил глава объединения Сергей Миронов.

Миронов заявил, что у Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, однако этого недостаточно для новой должности.

11 мая председатель правительства России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. В нижней палате кандидатуры будут рассматривать 12 мая.

На должность министра спорта России кроме Дегтярева претендовали заместители нынешнего главы ведомства Олега Матыцина, Одес Байсултанов и Азат Кадыров. До этого исполняющим обязанности главы ведомства был Олег Матыцин.

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      Анастасия Борисова
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