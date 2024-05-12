В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадали люди

Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск Херсонской области, пострадали люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами HIMARS Скадовск в Херсонской области, в результате пострадали люди. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Враг обстрелял Скадовск ракетами HIMARS: две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей», — сообщил Сальдо. По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, из-за удара часть города осталась частично без света и воды. «Аварийные службы уже приступили к работе», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе. Под удар беспилотника попал Петровский район города.

Перед этим стало известно, что в селе Новотроицкое Донецкой народной республики (ДНР) взорвался автомобиль. Сообщалось о двух жертвах.