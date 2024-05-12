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16:04, 12 мая 2024Спорт

«Локомотив» обыграл аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На восьмой минуте голом отличился полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков. На 62-й минуте преимущество команды увеличил защитник Александр Сильянов.

Таким образом, после 28 матчей «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Оренбург» является аутсайдером и располагается на 12-м месте, имея в активе 29 очков. Лидирует московское «Динамо» с 53 очками.

В следующем матче «Локомотив» примет воронежский «Факел» 18 мая. «Оренбург» днем позднее также дома встретится с екатеринбургским «Уралом».

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      Анастасия Борисова
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