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03:11, 12 мая 2024Мир

Маск высмеял работу ФРС США

Илон Маск сравнил работу ФРС США с настольной игрой «Монополия»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США на своей странице в социальной сети X.

Миллиардер опубликовал фотографию правил настольной игры «Монополия». Отмечается, что, по мнению некоторых игроков, банк становится банкротом, если там заканчиваются деньги, однако это не так. Игроков призвали вести учет банковских операций каждого участника, пока в банке снова не появится достаточно денежных средств для продолжения работы. «Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги», — говорится в правилах. Вот как работает Федеральный резерв», — написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что приезд в США непроверенных нелегальных мигрантов станет катастрофой для США. Он отметил приверженность ускорению легальной иммиграции. При этом бизнесмен обратил внимание на важность обеспечения безопасности южной границы США.

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      Марина Совина
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