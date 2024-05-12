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18:14, 12 мая 2024Россия

МЧС назвало число погибших при обрушении дома в Белгороде

МЧС: число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде увеличилось до четырех

Кадр: МЧС России

МЧС назвало число погибших при обрушении жилой многоэтажки в Белгороде, в которую попал украинский снаряд. Информацию ведомства передает ТАСС.

На 18:00 по московскому времени времени известно о четырех жертвах. «Еще двое погибших извлечены из-под завалов», — говорится в сообщении МЧС России.

В то же время информацию о жертвах сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.

Ранее в МЧС заявили, что при повторном обрушении в жилом многоэтажном доме пострадали три спасателя. Они получили травмы различной степени тяжести.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В результате фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

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      Варвара Кошечкина
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