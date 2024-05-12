МЧС сообщило еще об одном погибшем при обрушении дома в Белгороде

МЧС сообщило о шестом погибшем при обрушении дома в Белгороде

МЧС сообщило еще об одном погибшем при обрушении дома в Белгороде, в который попали фрагменты снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, спасатели извлекли тело шестого погибшего из-под завалов. Такие данные были опубликованы в 18:47 часов по московскому времени (совпадает с местным).

Также стало известно, что сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов жилого дома в Белгороде. Спасатели поддерживали связь с мужчиной на протяжении нескольких часов. Пострадавший извлечен из-под завалов и передан медикам. Для того чтобы спасти его, сотрудникам МЧС пришлось пробить бетонную стену квартиры в соседнем подъезде.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В результате фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.