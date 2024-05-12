Мужчину спасли из-под завалов жилого дома в Белгороде

МЧС: живого мужчину достали из-под завалов жилого дома в Белгороде

Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов жилого дома в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что спасатели поддерживали связь с мужчиной на протяжении нескольких часов. Пострадавший извлечен из-под завалов и передан медикам.

Для того чтобы спасти его, сотрудникам МЧС пришлось пробить бетонную стену квартиры в соседнем подъезде.

Ранее стало известно о новой угрозе обрушения в многоэтажке в Белгороде. Других подробностей спасатели не привели.

В воскресенье, 12 мая, город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Утром того же дня после прямого попадания снаряда в многоэтажку обрушился подъезд.