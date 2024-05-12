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17:42, 12 мая 2024Россия

Стало известно о новой угрозе обрушения в многоэтажке в Белгороде

РИА Новости: угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов в Белгороде

Фото: Stringer / Reuters

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявлена угроза обрушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

О том, что на месте происшествия существует угроза повторного обрушения, объявили спасатели. Других подробностей в данный момент не приводится.

В воскресенье, 12 мая, город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром того же дня после прямого попадания снаряда в многоэтажку обрушился подъезд. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о 19 пострадавших, в числе которых двое детей. Позднее также стало известно о двух погибших: их тела спасатели достали из-под завалов.

По мнению руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, путем нанесения такого удара ВСУ пытались выместить злость за неудачи на линии боевого соприкосновения. О случившемся также доложили президенту России Владимиру Путину.

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      Лилиана Набиуллина
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