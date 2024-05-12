Стало известно о новой угрозе обрушения в многоэтажке в Белгороде

РИА Новости: угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов в Белгороде

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявлена угроза обрушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

О том, что на месте происшествия существует угроза повторного обрушения, объявили спасатели. Других подробностей в данный момент не приводится.

В воскресенье, 12 мая, город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром того же дня после прямого попадания снаряда в многоэтажку обрушился подъезд. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о 19 пострадавших, в числе которых двое детей. Позднее также стало известно о двух погибших: их тела спасатели достали из-под завалов.

По мнению руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, путем нанесения такого удара ВСУ пытались выместить злость за неудачи на линии боевого соприкосновения. О случившемся также доложили президенту России Владимиру Путину.