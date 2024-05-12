Удар ВСУ по многоэтажке в Белгороде объяснили

Сальдо: ударом по дому в Белгороде ВСУ мстят за неудачи на линии соприкосновения

Ударом по жилому дому в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели выместить злость за неудачи на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях», — написал Сальдо. Он также выразил соболезнования родственникам пострадавших.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая после прилета снаряда. По данным Минобороны России, дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». На опубликованных кадрах видно, как на уровне нижних этажей раздается взрыв, после чего этажи с первого по десятый сминаются и падают, а в воздух поднимается облако пыли.