Удар ВСУ по многоэтажке в Белгороде объяснили
Сальдо: ударом по дому в Белгороде ВСУ мстят за неудачи на линии соприкосновения
Ударом по жилому дому в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели выместить злость за неудачи на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.
«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях», — написал Сальдо. Он также выразил соболезнования родственникам пострадавших.
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Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая после прилета снаряда. По данным Минобороны России, дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». На опубликованных кадрах видно, как на уровне нижних этажей раздается взрыв, после чего этажи с первого по десятый сминаются и падают, а в воздух поднимается облако пыли.