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01:53, 12 мая 2024Из жизни

Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после ДНК-теста

Супруга принца Гарри Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после ДНК-теста
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, ранее узнавшая о своем нигерийском происхождении, во время визита в Нигерию назвала ее «своей страной». Об этом написала газета Daily Mail.

Несколько дней назад супруги отправились в поездку в Нигерию. «Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране», — отметила Маркл.

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16 декабря 2022

Герцогиня Сассекская уточнила, что узнав результаты ДНК теста, она позвонила маме. «Я хотела узнать, известно ли ей об этом», — объяснила она. Маркл назвала поразительной возможность изучать свои корни. По ее словам, это только начало пути.

В октябре 2022 года Маркл заявила, что согласно результатам генеалогического теста ДНК, она является «на 43 процента нигерийкой».

Ранее сообщалось, что Меган Маркл нашла новый способ заработать. В начале марта она подала заявку на регистрацию бренда American Riviera Orchard.

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      Марина Совина
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