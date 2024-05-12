Момент нового обрушения на разбирающих завалы дома белгородцев попал на видео

В Белгороде произошло новое обрушение дома, его сняли на видео

В Белгороде на месте ЧП в многоэтажном доме произошло новое обрушение. Видеозапись с места разбора завалов опубликовал Telegram-канал «Блэтгород».

На кадрах слышен грохот, затем в воздух поднимаются клубы пыли. Десятки человек, находившиеся в этом время внизу, разбегаются в разные стороны.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая. На место ЧП выехал глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, причиной обрушения стало попадание в дом снаряда.

Позже Минобороны России сообщило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитый ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». По данным министерства, украинские войска предприняли попытку атаковать Белгород около 11:40 мск.