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14:20, 12 мая 2024Мир

На Украине предрекли последствия выхода российских военных к Харькову

Экс-советник Кучмы: выход военных к Харькову приведет к краху власти Зеленского

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Выход военных из России к Харькову приведет к краху власти украинского президента Владимира Зеленского, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Его заявление цитирует РИА Новости.

В случае выхода на Харьков произойдет падение режима Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и «Слуг народа», перечислил политолог. Запад, на его взгляд, демонстрирует понимание такого положения дел.

Ранее ВСУ сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». В данный момент ведутся бои в приграничных районах вдоль госграницы с Россией, уточнил он в воскресенье, 12 мая.

В этот же день руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил об эвакуации 4 тысяч жителей региона. Для них развернули порядка 900 мест, организовали гуманитарную и медицинскую помощь. При этом многие эвакуированные самостоятельно нашли место для проживания, временно поселившись у родственников и близких людей.

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      Лилиана Набиуллина
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