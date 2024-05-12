Экс-советник Кучмы: выход военных к Харькову приведет к краху власти Зеленского

Выход военных из России к Харькову приведет к краху власти украинского президента Владимира Зеленского, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Его заявление цитирует РИА Новости.

В случае выхода на Харьков произойдет падение режима Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и «Слуг народа», перечислил политолог. Запад, на его взгляд, демонстрирует понимание такого положения дел.

Ранее ВСУ сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». В данный момент ведутся бои в приграничных районах вдоль госграницы с Россией, уточнил он в воскресенье, 12 мая.

В этот же день руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил об эвакуации 4 тысяч жителей региона. Для них развернули порядка 900 мест, организовали гуманитарную и медицинскую помощь. При этом многие эвакуированные самостоятельно нашли место для проживания, временно поселившись у родственников и близких людей.