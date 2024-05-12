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22:44, 12 мая 2024Наука и техника

На Западе объяснили потерю ВСУ двух систем Patriot

Британский эксперт Бронк: ВСУ потеряли Patriot из-за авиабомб ВКС РФ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Британский эксперт Джастин Бронк предположил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две зенитные системы Patriot. Об этом он высказался в интервью Daily Mail, опубликованном на YouTube.

Бронк объяснил потерю украинскими военными двух систем Patriot и предположил, что ВСУ пытались перехватить ими управляемые авиабомбы, которые «россияне могут запускать издалека».

«Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что американские системы противовоздушной обороны (ПВО) являются редким и необходимым оружием. Поэтому не стоит его применять для охоты за таким массовым средством поражения, как корректируемые снаряды.

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      Марина Совина
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