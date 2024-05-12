Обороноспособность переданных Украине ЗРК «Патриот» оценили

Эксперт Меркурис: ЗРК Patriot не удастся защитить ВСУ от российских ракет

Американскому зенитному ракетному комплексу Patriot не удастся защитить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от произведенных в России ракет «Искандер-М» и «Циркон». Такую оценку высказал в собственном блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Меркуриса, такое положение дел является «очевидным». Российская сторона уже применяла в бою ракеты «Искандер-М» и «Циркон», добавил он.

Эксперт полагает, что улучшить ситуацию не сможет и предоставление Украине и иных систем ПВО от западных союзников. Защититься от авиаударов, наносимых с воздуха, с помощью такой техники не удастся, высказал он свою точку зрения.

Ранее доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ЗРК Patriot теоретически имеют возможность сбивать отечественные фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). В то же время в боевых условиях средства ПВО не всегда способны уничтожать такие цели, уточнил он.

В мае сообщалось, что Япония передаст США зенитные ракетные комплексы Patriot, поставив при этом условие, что они не будут поставляться третьим странам, включая Украину. Такое уточнение сделал руководитель Министерства обороны страны Ицунори Онодэра.