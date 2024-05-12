Последняя команда РПЛ разгромила «Пари НН»

«Сочи» с разгромным счетом 6:1 победил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 6:1. За местный клуб забитыми мячами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров и Алексей Сутормин, оформивший дубль. Единственный гол гостей на счету Зе Турбо.

Команда из Сочи остается на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Пари НН», потерпевший крупнейшее поражение в истории, идет 12-м с 29 очками.

В следующем туре «Сочи» 18 мая дома сыграет с «Краснодаром». «Пари НН» 20 мая примет на своем поле ЦСКА.