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07:12, 12 мая 2024Россия

ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали более 300 квартир в 85 домах. Пострадали 29 человек. Из них 17, в том числе один ребенок, остаются в больнице.

В Белгороде семь раз за сутки запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие.

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      Марина Совина
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