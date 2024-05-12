Минобороны: ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали более 300 квартир в 85 домах. Пострадали 29 человек. Из них 17, в том числе один ребенок, остаются в больнице.

В Белгороде семь раз за сутки запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие.