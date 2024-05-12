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12:51, 12 мая 2024Мир

Скончался посол России в Мозамбике

МИД РФ: скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Суриков

Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Мозамбик

Посол РФ в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в Мапуту в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В скором времени будет опубликован официальный некролог, добавили в МИД России. Предварительной причиной ухода дипломата из жизни назван инсульт.

Александр Суриков родился в 1956 году, а в 1978 году закончил МГИМО МИД СССР. Дипломат владел ученой степенью кандидата экономических наук. Он знал несколько языков, включая английский, испанский и португальский. В 2016-2017 годы он являлся замдиректора департамента Африки МИД. В июле 2017 годы Суриков возглавил дипмиссию, а в сентябре 2022-го ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В ноябре 2022 года от инфаркта скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он являлся главой МИД страны с 2012 года. Похороны политика прошли 29 ноября.

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      Лилиана Набиуллина
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