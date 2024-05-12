Социологи назвали долю уверенных в возвращении на Украину граждан

Социологи: только треть украинцев уверены в том, что вернуться домой

Только треть украинцев уверена, что однажды вернется домой, выяснили социологи из агентства Info Sapiens. Результаты их исследования публикует РИА Новости.

По информации социологов, за границей находится 4,9 миллиона украинцев, большая часть среди которых временно проживает в Германии (30 процентов) и Польше (22 процента).

Опрос, проведенный в январе, показал, что только 26,2 процента опрошенных уверены, что однажды вернутся на Украину. Еще 26,3 процента не исключают этого, однако более половины из них готовы вернуться только после окончания боевых действий.

«Они [украинцы] постепенно адаптируются. Большинство признается, что здесь лучше, чем на родине», — пришли к выводу специалисты Info Sapiens.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин привел статистику по расходам стран Европы на украинских беженцев. Так, почти 24 миллиарда евро потратила Германия, 23,68 миллиарда — Польша, 5,75 миллиарда — Чехия, 5,33 миллиарда — Испания, 3,25 миллиарда — Франция.