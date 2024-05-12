Стали известны подробности прилета по многоэтажке в Белгороде

Очевидцы прилета в Белгороде: снаряд попал в дом на уровне второго этажа

Прилет снаряда по многоэтажке в Белгороде мог произойти на уровне второго этажа. Подробности стали известны Telegram-каналу SHOT из показаний очевидцев.

Уточняется, что после попадания подъезд начал осыпаться. В это время возле здания на улице находились люди.

Ранее сообщалось, что в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. По разным данным, пострадавшими числятся от 7 до 10 человек, при этом из жизни в результате обрушения ушли минимум трое. Жителей дома эвакуируют, поскольку есть угроза обрушения других подъездов.

При этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ранее высказанное в местных Telegram-каналах предположение, что к обрушению привело попадание снаряда.