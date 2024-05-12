Стало известно об уничтожении группы бойцов РДК и «Кракена» под Харьковом

ТАСС: В Харьковской области уничтожена группа обороны из РДК и «Кракена»

Группа бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) была уничтожена российскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Также в сводном отряде, сформированном для обороны Харьковской области, были бойцы Вооруженных сил Украины. Отряд был частично уничтожен.

Ранее в Харьковской области был задержан боец «Кракена» с позывным Комар. В марте Комар в составе РДК участвовал в вылазке в Белгородскую область. Об этом мужчина рассказал на допросе.

12 мая было опубликовано видеообращение российских бойцов группы войск «Север» из Харьковской области. На записи мужчины, противостоять которым собирались кракеновцы и бойцы РДК, рассказали, что занять населенный пункт Гатище было легко. «Волчанск, жди. Мы скоро будем», — добавил один из военнослужащих.