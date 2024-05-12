В Англии оценили наступление России в Харьковской области

Sky News: Россия наступает в Харьковской области в худшее для ВСУ время

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области в худшее для Украины время. Об этом говорится в материале британского телеканала Sky News.

«Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать», — говорится в материале.

Автор предположил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что будет способствовать ослаблению позиций сил Киева на этом направлении боевых действий.