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07:43, 12 мая 2024Россия

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что после атаки Шебекино украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) город остался без света. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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      Марина Совина
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