В Британии назвали опасным продвижение войск России в Харьковской области

Кэмерон: продвижение ВС РФ в Харьковской области чрезвычайно опасно

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ситуацию с продвижением российских войск чрезвычайно опасной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Об этом он сказал, описывая ситуацию на фронте в Харьковской области. Кэмерон отметил, что власти Великобритании постараются сделать все, чтобы помочь Украине, и призвал другие страны последовать за ними.

Кэмерон также отметил, что МИД Британии сделал большую работу, чтобы поторопить американцев согласовать пакет помощи, но сожалеет, что это заняло так много времени.

В воскресенье, 12 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области. Также стало известно, что российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава украинской армии в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске.

Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области. По данным ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.