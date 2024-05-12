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18:25, 12 мая 2024Мир

В Британии назвали опасным продвижение войск России в Харьковской области

Кэмерон: продвижение ВС РФ в Харьковской области чрезвычайно опасно
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ситуацию с продвижением российских войск чрезвычайно опасной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Об этом он сказал, описывая ситуацию на фронте в Харьковской области. Кэмерон отметил, что власти Великобритании постараются сделать все, чтобы помочь Украине, и призвал другие страны последовать за ними.

Кэмерон также отметил, что МИД Британии сделал большую работу, чтобы поторопить американцев согласовать пакет помощи, но сожалеет, что это заняло так много времени.

В воскресенье, 12 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области. Также стало известно, что российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава украинской армии в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске.

Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области. По данным ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

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      Леонид Немов
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