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15:59, 12 мая 2024Мир

В США раскрыли цель ХАМАС

NYT: целью ХАМАС является нанесение максимального вреда репутации Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС пытается нанести максимальный вред международной репутации Израиля. Такую цель раскрыли источники в разведслужбах Израиля и США, передает New York Times.

Как уточняет источник, стратегия лидера палестинского движения Яхьи Синвара заключается в том, чтобы «разорвать в клочья» репутацию Израиля и подорвать его отношения с Соединенными Штатами.

При этом журналисты NYT заметили, что если план действительно был таким, то «он себя оправдал». Кроме того, источники газеты предполагают, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа последнее слово со стороны ХАМАС принадлежит именно Синвару.

Ранее в мае в Израиле назвали возможное местонахождение лидера ХАМАС — согласно предположениям израильских чиновников, он может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис.

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      Марк Успенский
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