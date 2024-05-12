Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 12 мая 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая, несколько раз атаковали Курскую область. По словам Старовойта, под обстрел попали поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка и Николаево-Дарьино, а также хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

В ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами противовоздушной обороны было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины. Еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и три дрона — над Курской областью, сообщили в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен победитель «Евровидения-2024»

      Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после ДНК теста

      В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

      Женщина погибла, десятки человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Что известно об атаке?

      Еще одна страна раскрыла планы по введению карт «Мир»

      Стало известно об отмене выступления Урганта на вечере памяти Окуджавы

      Трамп опроверг слухи о рассмотрении кандидатуры Хейли на пост вице-президента

      Участницу от Израиля освистали в финале «Евровидения-2024»

      Полиция использовала водометы против протестующих в Тель-Авиве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше