В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая, несколько раз атаковали Курскую область. По словам Старовойта, под обстрел попали поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка и Николаево-Дарьино, а также хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

В ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами противовоздушной обороны было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины. Еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и три дрона — над Курской областью, сообщили в Минобороны.