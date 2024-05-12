Водителю утонувшего в Петербурге автобуса предъявили обвинение

Водителя утонувшего в Мойке автобуса доставили в суд, ему предъявили обвинение

Водителя автобуса, который утонул после падения в реку Мойку в Санкт-Петербурге, доставили в суд. Мужчине предъявили обвинение, пишет РИА Новости.

В суде уточнили, что сейчас рассматривается ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

В Следственном комитете (СК) России ранее сообщили, что водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. В связи с этом был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей.

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пасссажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось.