Основатель мужского журнала «Андрей» занялся изданием для участников СВО

Основатель журнала «Андрей» Вейцлер занялся изданием для фронта «Андрюша»

Основатель мужского журнала «Андрей», фотограф и журналист Алексей Вейцлер заявил, что планирует выпускать издание под названием «Андрюша. Фронтовой товарищ» для участников спецоперации (СВО). Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Андрюша. Фронтовой товарищ» — бесплатный развлекательный журнал для фронта, который будет выходить в печатной форме, отметил Вейцлер. В издании планируется публиковать рассказы, позитивные истории, карикатуры и другие материалы.

В отличие от журнала «Андрей», в нем не предполагается наличие обнаженной натуры, однако одна из рубрик — «Боевая подруга» — будет посвящена вдохновляющим женским образам. «В рубрике "Боевая подруга" будут представлены сделанные специально для журнала фотографии привлекательных девушек, например певиц или актрис, снабженные интересными фактами и небольшим интервью», — раскрыл Вейцлер.

По словам журналиста, идея создать издание для фронта пришла к нему после того, как один из психологов в беседе с ним обратил внимание на то, что военнослужащим необходимо отвлекаться и получать позитивные эмоции. «Почему он называется "Андрюша"? Часто наш журнал "Андрей" так ласково называли читатели», — добавил он.

Выпускающим редактором нового издания выступает известный фотожурналист Олег Ласточкин, который ранее сотрудничал с «Андреем» в качестве фоторепортера. Первый номер планируется выпустить в 2024 году.

Журнал «Андрей» позиционируется как первый российский журнал для мужчин. Алексей Вейцлер является его основателем и главным редактором. В журнале представлены статьи на различные темы, интервью, проза и обнаженная натура. Первый номер издания вышел в марте 1991 года.

Изначально «Андрей» выходил в печатной форме, впоследствии Вейцлер стал развивать сайт и видеонаправление. Однако в беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что об окончательном отказе от печатной формы журнала речи не идет.