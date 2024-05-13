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21:32, 13 мая 2024Силовые структуры

Арестованного в Москве пьяного американца отпустили

Задержанного в Москве пьяного американца Уильяма Никума отпустили на свободу

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Гражданина США Расселла Уильяма Никума, арестованного в Москве за мелкое хулиганство, отпустили на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Уильям Рассел отбыл срок административного ареста», — говорится в сообщении.

О задержании американца стало известно 7 мая. Пьяный мужчина пробрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул. Там его обнаружили полицейские.

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      Марина Совина
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