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03:46, 13 мая 2024Россия

Число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 15

МЧС заявило, что число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 15
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / Globallookpress.com

В Белгороде из-под завалов дома вытащили еще одно тело, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Таким образом, число погибших выросло до 15 человек. Минздрав Белгородской области также сообщал о 31 пострадавшем.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны РФ, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе после обстрелов, пообещав, что атаковавшие регион враги получат заслуженное наказание.

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      Сергей Грехов
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