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15:16, 13 мая 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о способах прорыва обороны ВСУ под Харьковом

Полковник Матвийчук усомнился в высокой степени защищенности Харькова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в высокой степени защищенности Харькова со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Матвийчук рассказал «Ленте.ру» о способах прорыва возведенных украинской армией линий обороны в этом регионе.

«Харьков ВСУ укрепляют уже более года. ВСУ еще прошлой осенью предполагали, что мы туда будем вести наступление ввиду того, что нам необходимо отбросить силы ВСУ от границы, чтобы они не обстреливали наши города и села. Как показывает опыт, они не смогли что-то похожее произвести, как это было в Мариуполе, Артемовске. Как правило, это полевые сооружения из досок, бревен, насыпных сооружений, бетонированных очень мало», — объяснился эксперт.

Такую неприступную крепость они не в состоянии сооружить, но каким-то образом они будут пытаться препятствовать нашему продвижению. Сейчас мы пробиваем эти укрепрайоны посредством нанесения мощных огневых ударов, а потом штурмуют наши танки и мотострелковые бригады

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее бригадный генерал ВСУ, директор Государственной службы транспорта Александр Яковец заявил, что оборона ВСУ в Харьковской области состоит из трех линий. По его словам, самые укрепленные линии обороны находятся на «определенном расстоянии» от границы из-за атак российской армии.

Переднюю линию обороны, по его словам, выстраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая находится на расстоянии 17 километров от границы, поэтому лучше защищена, отметил Яковец. Генерал подчеркнул, что самая надежная — третья линия, в которой есть железобетонные сооружения.

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До этого офицер ВСУ заявил, что на передней линии обороны в Харьковской области нет укреплений и минных полей. Он назвал случившееся результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» в Киеве.

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      Кирилл Садовский
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