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20:31, 13 мая 2024Забота о себе

Диетолог развеял популярный миф о наборе веса после диет

Диетолог Мосли: диеты не приводят к замедлению метаболизма и набору веса

Фото: Unsplash

Диетолог Майкл Мосли назвал мифом убеждение, что быстрое похудение с помощью диет обязательно приводит к повторному набору веса. Популярное заблуждение он развеял в своем блоге, пишет Daily Mirror.

Мосли рассказал, что миф о наборе веса после голодных диет возник после проведенного в середине 20 века исследования. По словам эксперта, в той работе изучали последствия дефицита белка, который часто приводит к неконтролируемому аппетиту и набору массы тела. Однако, как уточнил Мосли, многие посчитали выводы применимыми к любым диетам. «Более поздние исследования показали, что скорость, с которой вы теряете вес, не влияет на то, сможете вы его восстановить или нет», — объяснил диетолог.

Мосли также назвал заблуждением мнение о замедлении метаболизма из-за голодания. Сторонники этой теории уверены, что организм старается сохранить запасы жира. «Верно как раз обратное. Некоторые формы голодания улучшают метаболизм за счет повышения уровня норадреналина в крови в результате снижения глюкозы. Это стимулирует метаболизм и расщепляет жировые клетки», — считает Мосли.

В качестве примеров допустимых диет он назвал интервальное голодание и ограничение калорий, но при условии, что ежедневно организм будет получать необходимые полезные вещества.

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      Екатерина Улитина
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