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15:57, 13 мая 2024Бывший СССР

Экс-глава МИД Абхазии рассказал о новом месте работы в России

Экс-глава МИД Абхазии Ардзинба сообщил о решении работать в России
Инал Ардзинба

Инал Ардзинба. Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Экс-глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что отправится работать на новом месте в России. О решении бывшего главы абхазского дипведомства сообщает РИА Новости.

«Ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа. В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, и принято это решение — развивать контакты, работать в Российской Федерации», — рассказал он.

Ардзинба также отметил, что у него есть конкретное направление, которым он займется, а сейчас у него проходят консультации и переговоры с коллегами. По словам экс-министра иностранных дел, его работа «будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде эффективных и целеустремленных людей».

Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку Инала Ардзинбу 7 мая. Временно исполнять обязанности главы МИД будет заместитель экс-министра Ираклий Тужба.

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      Александр Курбатов
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